Vaccini, a febbraio in arrivo per il Molise altre 11.490 dosi da Pfizer e Moderna

In Molise a febbraio saranno consegnate 11.490 dosi del vaccino anti Covid prodotto da Pfizer e Moderna. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Donato Toma, durante i lavori del Consiglio regionale di oggi informando l’Aula sui contenuti della comunicazione ricevuta dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Il cronoprogramma prevede consegne a partire dall’8 febbraio prossimo. Le dosi sono state stabilite applicando il criterio di proporzionalita’ rispetto alla popolazione italiana (0,50% per il Molise) che, ha spiegato il presidente Toma, “restera’ alla base delle successive distribuzioni”. Il cronoprogramma, ha fatto sapere Toma, e’ stato redatto esclusivamente sulla base della programmazione comunicata dalle due aziende fornitrici.