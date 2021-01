Neve e gelo, mattinata di disagi in provincia di Campobasso

Mattinata di disagi in provincia di Campobasso a causa del maltempo. Una nevicata di circa tre ore ha interessato gran parte del territorio a partire da quote collinari. Problemi soprattutto per il traffico con automobilisti rimasti in panne e mezzi pesanti bloccati lungo le salite. In quota maggiori problemi anche per la tormenta e la scarsa visibilità. La temperatura è scesa ovunque attorno allo zero e sono entrati in azione decine di mezzi spartineve e spargisale. Qualche disagio anche a Campobasso dove sono caduti solo cinque centimetri di neve ma la circolazione è stata rallentata per tutta la mattinata. La situazione è migliorata ovunque dopo mezzogiorno quando le precipitazioni sono cessate.