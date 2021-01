Il prefetto di Campobasso va in pensione e dopo quattro anni lascia l’incarico: “Porterò questa regione sempre nel cuore”

Dopo quattro anni il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico lascia l’incarico, il prossimo primo febbraio, per raggiunti limiti di età. “Concludo la mia carriera qui in Molise – ha scritto nella lettera di commiato – ed anche per questo è stata una esperienza che porterò questa regione sempre nel cuore.Di questa terrà serberò un ricordo assai caro perchè nel lungo periodo in cui mi ha ospitato ho avuto modo di conoscerne e apprezzarne le notevoli risorse e potenzialità”. Il prefetto ha voluto ricordare poi i momenti particolarmente difficili come il terremoto in basso Molise e l’attuale emergenza sanitaria. “Il mio pensiero commosso e accorato – ha detto – va in primo luogo alle vittime della pandemia che abbiamo dovuto salutare senza neanche il conforto di un ultimo abbraccio”.