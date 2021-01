Frosolone, il sindaco chiude gli uffici comunali: dipendente positivo al Covi

Casi di positività registrati anche a Frosolone.

Nei giorni scorsi, ad essere risultato positivo è stato un dipendente comunale, motivo per cui il sindaco Felice Ianiro ha deciso per la chiusura di tutti gli uffici comunali. Già nella giornata di ieri è stata effettuata la sanificazione, ma la chiusura si protrarra’ fino al 30 di Gennaio. Salvo emergenze per le quali vi si potrà accedere previo appuntamento telefonico.

I dipendenti che sono stati a contatto con il dipendente positivo lavoreranno in modalità smart working effettuando così il periodo di quarantena.

La buona notizia, però, è che sono risultati negativi ai tamponi effettuati le scorse settimane, tutti i bambini della scuola d’infanzia e primaria.