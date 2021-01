Covid: 2 decessi, 63 positivi e 61 guariti. A Campomarino una 50ina di nuovi contagiati in una settimana

63 nuovi contagiati nelle ultime ore a fronte di 61 guariti in Molise. 833 i tamponi processati. Due le persone con Covid decedute: una donna di 75 anni di Ferrazzano che era ospite della Rsa di Sant’Elia a Pianisi e una 92enne di Campobasso ricoverata in Malattie Infettive. Sale così a 261 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto riportato nell’ultimo bollettino dell’Arsem.

Nello specifico, dei 63 nuovi positivi il numero più alto riguarda Termoli, con 16 casi. Altri 14 contagiati di Campomarino, 7 di Montenero di Bisaccia, 5 di Campobasso, 4 di Sant’Elena Sannita e negli altri comuni interessati numeri più bassi.

Preoccupa la situazione a Campomarino, dove nell’ultima settimana sono una 50ina i casi registrati. Tutte le scuole del paese sono state chiuse fino al primo febbraio, sono stati riscontrati contagi tra alunni e personale.

Altre 2 persone ricoverate in Malattie Infettive, da dove sono stati anche trasferiti, in Terapia Intensiva, due pazienti. Un altro invece è passato da Rianimazione agli infettivi. In totale sono 59 le persone con Covid in cura al Cardarelli, di cui 8 in Terapia Intensiva e 51 in Malattie infettive.

Dei 61 guariti, 12 sono di San’Elia a Pianisi, 11 di Campobasso, 8 di Castelmauro.

Gli attualmente positivi in Molise sono 1029.