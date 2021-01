Calcio, Serie D, domani Campobasso in campo a Genzano per il recupero Finalmente si gioca la gara rinviata lo scorso 1 novembre

Quattro gare di recupero in programma domani nel girone F. In campo tutte e tre le molisane, al momento a rischio i match di Agnonese e Vastogirardi per le precipitazioni nevose, oltre le sfida Notaresco – Vastese, mentre Montegiorgio – Giulianova è stata nuovamente rinviata, precisamente a mercoledì 10 febbraio.



Trasferta insidiosa per il Campobasso a Genzano di Roma contro il Cynthialbalonga. Obiettivo vittoria per i lupi dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Giulianova. La squadra di Cudini deve ritrovare brillantezza, dopo il periodo di inattività. Senza dubbio, nel pareggio al Selvapiana contro gli abruzzesi, è mancato quel brio che ha contraddistinto il Campobasso in avvio di stagione. Oggettivamente ci sono tutte le attenuanti del caso, per un campionato che non riesce a decollare a livello di continuità di gare giocate. Il famoso ritmo partita, il ritmo campionato anche se vogliamo, una condizione importantissima ben nota da tutti coloro che hanno praticato calcio a tutti i livelli. La condizione, la brillantezza, il ritmo gara sono tutte componenti che necessitano di minuti ufficiali nelle gambe.



L’avversario di domani impone una crescita netta rispetto ai 90 di gioco contro il Giulianova. L’Albalonga, reduce dal pari del Civitelle di Agnone, ha un punto in meno in classifica dei lupi, con due gare in più, e risulta imbattuta in casa. 4 successi ed un pareggio, questo lo score al “Bruno Abbatini”, un ruolino senza dubbio da zona play off. Mister Cudini è intenzionato a schierare la stessa formazione vista domenica, dovrebbe recuperare il centrale Dalmazzi, uscito malconcio dopo uno scontro di gioco. In caso contrario Sbardella in campo, in avanti reclama una maglia da titolare Sforzini che resta indietro nelle gerarchie, al momento, rispetto ad Esposito e Cogliati.