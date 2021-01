Aperte le iscrizioni al Gruppo della Protezione civile del Comune di Roccavivara. Il primo cittadino Angelo Minni fa sapere alla cittadinanza che nell’ottica della riorganizzazione delle attività del Gruppo della Protezione Civile, sono aperte le iscrizioni per dare la propria adesione attraverso la modulistica disponibile presso gli uffici comunali. Per informazioni si può contattare il coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile al cellulare 3383637443, il sindaco 3397758907 e gli uffici comunali 0874.875087. Il Gruppo della Protezione civile è stato impegnato in molteplici azioni rivolte alla comunità, tra queste l’assistenza domiciliare, in particolare alle persone anziane o allettate, durante il lockdown. Un servizio molto utile durante la pandemia rivolto all’intera popolazione.