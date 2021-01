Agnone, ghiaccio sulla carreggiata, tamponamento alle porte del paese

Share on Twitter

Auto e mezzi pesanti di traverso in località Montagna, alle porte di Agnone, a causa di ghiaccio sulla carreggiata.

Poca la neve di questi ultimi giorni, ma le temperature molto basse hanno creato non pochi disagi. Questa mattina più di un automobilista ha incontrato difficoltà sulle strade dell’Alto Molise. Un mezzo pesante di traverso ha bloccato l’intera carreggiata e alcune autovetture hanno perso aderenza e hanno innescato un tamponamento. Almeno due le autovetture coinvolte, in attesa del carro attrezzi. Non vengono tuttavia segnalati feriti.

Sul posto intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Agnone e un mezzo spargisale.