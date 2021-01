Rianimazione piena, portato all’ospedale di Pescara il ragazzo di Torella ferito nell’incidente sulla Fresilia

Non c’è posto in Rianimazione al Veneziale, trasferito a Pescara per un intervento di ricostruzione maxillo-facciale il ragazzo di Torella rimasto ferito in un nuovo incidente stradale in provincia di Isernia, alle prime ore di questa mattina.

Diretto a Compobasso, percorrendo la Fresilia, è sbandato sul ghiaccio finendo con la sua Toyota Rav contro il guard rail. Macchina distrutta e lui soccorso dal 118 è stato portato al Cardarelli per il tampone e i primi soccorsi. Poi, non essendoci posto alla Rianimazione di Isernia, è stato portato d’urgenza a Pescara. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dell eautorità competenti, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che a causare il sinistro sia stato il ghiaccio presente sulle carreggiate alle prime ore dell’alba.