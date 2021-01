56 second read

56 second read

56 second read

Plasma iperimmune, avviata la raccolta anche in Molise

Share on Twitter

Share on Facebook

Terapie anticovid, anche in Molise è partita la raccolta di plasma iperimuune dai pazienti giovani guariti dal Coronavirus. Il loro sangue, infatti, possiede una notevole quantità di anticorpi e trasfuso negli ammalati può contribuire a rafforzare le loro difese immunitarie, una vera e propria pratica d’avanguardia sperimentata per primo a livello nazionale da Massimo Franchini direttore del centro trasfusionale e di ematologia di Mantova. In Molise il testimone di questa pratica d’avanguardia è stato raccolto da Matilde Caruso dirigente medico dei centri trasfusionali dell’Asrem.