“Finalmente la COVID Unit della RSA Samnium – Istituto Salubritas chiude definitivamente”.

Vittorio Rossi, Dirigente Responsabile Sviluppo e Innovazione Istituto Salubritas, con gioia e senso di liberazione racconta di come la battaglia contro il Covid sia stata lunga e difficile.

“Finalmente il nemico subdolo è alla porta! Sono stati 3 mesi lunghissimi, difficili e ponderosi; la scena iniziale rimandava alle immagini strazianti più volte viste in tv e un presagio avverso sembrava vaticinare il peggio. SEMBRAVA! Perché la scena è stata sempre diversa e gli attori hanno fatto la differenza: coraggio, passione e devozione al prossimo e al proprio mestiere hanno da subito creato le giuste premesse, substrato imprescindibile coadiuvato poi da una professionalità sesquipedale profusa a beneficio dei più fragili; a fare scudo a ciò la PRESENZA, TURNI LUNGHI, quasi a volersi DONARE totalmente e FISICAMENTE al malato, allo scopo di frapporsi e strappare l’ospite al VIRUS, senza paura, senza indugio, ma con fattiva determinazione coscienti che tutto ciò che contava era dall’altra parte della paura: DIREZIONE VITA!

Oggi, GRAZIE a DIO, siamo qui a poter raccontare la nostra esperienza con orgoglio; oggi sono qui con profonda STIMA e GRATITUDINE a lodare lo staff RSA Samnium-Istituto Salubritas, il migliore in assoluto: donne e uomini di straordinaria elevatura morale e professionale; madri e padri (con tanto di famiglia a cui badare), giovani (con tanto di futuro ancora da scrivere) uniti da un unico comune denominatore: la DEVOZIONE sistematica al paziente!

Complimenti alla Direzione Sanitaria, sapientemente guidata dal Dr. Bruno Petescia e all’equipe di Amministratori (Prete, Lettieri e Faralli) per l’oculatezza gestionale.

Un ringraziamento particolare va a mia madre Dr.ssa Tiziana Montagano: presenza unica e irrinunciabile, ai miei fratelli Pietro e Nicola Rossi per l’enorme lavoro svolto e con la FIEREZZA di un figlio PLAUDO a mio padre Dr. Francesco Rossi: medico straordinario; grazie per l’esempio che ancora una volta hai propinato a tutti, grazie per esserci stato da condottiero esperto e averci indicato la rotta, grazie per tutto quello che in questi mesi (a livello nozionistico) mi hai insegnato (solo un PADRE può farlo), non lo dimenticherò mai.

Dulcis in fundo Ilaria Martone (professionista ineffabile e mia compagna di vita): che dire, ogni commento, complimento sarebbe vano al suo cospetto e alla professionalità profusa in ogni situazione, per non parlare del coraggio e di tutti i consigli ed insegnamenti preziosi.

Con stima e gratitudine, in nome e per conto di RSA Samnium-Istituto Salubritas si ringraziano il Sindaco di Montaquila Sig. Marciano Ricci e il Comando di Polizia Municipale di Montaquila per la costante e fattiva vicinanza ed il Dipartimento Unico di Prevenzione-Asrem Molise, in particolare modo la Dr.ssa Montanaro, per l’enorme impegno profuso.

A tutti auguro “candidi soles” e buona vita”.