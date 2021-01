Guardialfiera, nasce il parco letterario “Francesco Jovine”. Undici i comuni promotori dell’iniziativa

Share on Twitter

Giorno di festa a Guardialfiera per la nascita del parco letterario intitolato a Francesco Jovine, autore delle Terre del Sacramento, Signora Ava e Viaggio in Molise, capolavori della letteratura italiana che hanno trovato anche una trasposizione televisiva. A lavorare alla costituzione del parco letterario, sono stati il Centro studi Molise 2000 di Guardialfiera, e il Centro studi di Agnone. Grazie alla sinergia delle due strutture, delle rispettive amministrazioni comunali e dell’assessorato regionale al Turismo e alla Cultura, il parco letterario ha visto la luce. Oggi a sugello del percorso, un consvegno al quale ha partecipato anche il Governo nazionale, rappresentato dall’On. Giorgio Lovecchio, vicepresidente della comiissione Bilancio della Camera dei Deputati.

Presente al convegno inaugurale anche l’assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno.

Al momento hanno aderito al parco letterario undici comuni molisani: Campodipietra, Capracotta, Filignano, Guardiaregia, Limosano, Petrella Tifernina, Pietrabbondante, Pietracatella, Provvidenti, San Giuliano del Sannio e Venafro. Si tratta in molti casi dei comuni presenti nel famoso testo di Jovine, Viaggio in Molise. Complessivamente, si stima che i comuni che aderiranno supereranno le cinquanta unità. Grande autore, Francesco Jovine sta finalmente avendo il dovuto riconoscimento sul piano nazionale. Come è stato scritto fuori dalla sua casa Natale, Francesco Jovine ha fatto del biferno (con le sue storie e delle sue terre), un maestoso affluente della letteratura italiana. La sua voce racconta un’epopea contadina fatta di dolore e di riscatto.