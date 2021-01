Emergenza epidemiologica, chiusa la scuola “Igino Petrone” di Limosano. Il provvedimento del primo cittadino, Angela Amoroso, si è reso necessario dopo la riscontrata positività al Covid-19 dei genitori di un alunno frequentante il plesso scolastico di Limosano. L’edificio di via Regina Margherita resta chiuso da oggi 25 gennaio e fino a nuove disposizioni che saranno adottate valutando l’evoluzione del quadro epidemiologico in atto, al fine di contrastare sul territorio comunale l’eventuale diffusione del Covid-19 e per tutelare la salute degli alunni e di tutto il personale della scuola. Nonostante le notizie rassicurante a livello nazionale sull’andamento dei contagi, il rischio resta sempre dietro l’angolo e occorre avere la massima prudenza e mettere in atto azioni di prevenzioni che possano limitare il contagio.