Mentre il numero dei tamponi processati è sostanziamente stabile, scende il numero dei positivi e dunque il tasso di positività. Può essere sintentizzato così l’andamento dell’emergenza covid in Molise nell’ultima settimana.

Partiamo dai tamponi processati che sono stati 4.512, in leggero aumento rispetto ai 4.444 dei sette giorni predenti. I nuovi contagiati invece sono 345, in calo rispetto ai 473 della settimana precedente. Il tasso di positività settimanale scende così dal 10,6 al 7,6. I morti sono stati 21, un dato stabile, ma comunque elevatissimo: sono 60 le vittime in molise dall’inizio dell’anno e dunque in appena 24 giorni. In leggero calo i nuovi ricoverati che passano da 36 a 30 come diminuiscono anche i guariti che nella settimana che si è appena chiusa sono stati 345, mentre nel periodo precedente erano stati 594.

Restano stabili gli ‘attuamente positivi’: 1.074 contro 1.088. Mentre migliora la situazione al Cardarelli dove una settimana fa i pazienti ricoverati erano 70 e ora sono 59 con i malati in Terapia intensiva che scendono da 10 a 7.

Infine l’indice Rt, indice che determina anche i colori delle regioni. Le prossime modifiche arriveranno nel prossimo fine settimana. Attualmente l’indice è a 1.38 e nell’ultimo mese è sempre rimasto sopra quota 1 con una sola eccezione, il calo a 0,7 registratosi il 15 gennaio.