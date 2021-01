In Molise la seconda fase dell’emergenza Covid-19 si sta dimostrando piu’ letale. Da fine settembre 2020 il virus ha ripreso a circolare con intensita’ maggiore rispetto ai mesi estivi, provocando nel contempo numerosi decessi. Analizzando i dati diffusi dall’Azienda sanitaria regionale emerge infatti che al primo gennaio il totale delle vittime per cause riconducibili al Covid-19, da inizio dell’emergenza, era 194. Dall’ultimo bollettino trasmesso ieri si e’ appreso che i decessi sono saliti a 254, 60 in 24 giorni. Confrontando i diversi report e’ emerso, inoltre, che nelle ultime settimane e’ scesa l’eta’ media dei pazienti deceduti. Sul fronte dei contagi, il 1/o gennaio erano 6.655 in totale da inizio emergenza, 7.939 il 24 gennaio. Sempre nello stesso periodo, il totale dei guariti era 4.642, 6.611 quelli registrati fino a ieri.