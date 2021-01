Covid: altri 8 positivi al Gemelli Molise, 7 sono dipendenti

50 second read

Dopo i cinque casi di positivita’ al Covid-19 registrati tra i degenti del ‘Gemelli Molise’ di Campobasso la scorsa settimana, nelle ultime sono emersi nuovi contagiati. Si tratta di un paziente e sette dipendenti, tutti della stessa area, sottoposti immediatamente a quarantena. I controlli proseguiranno ogni 72 ore. Intanto dalla struttura di Largo Agostino Gemelli fanno sapere che “l’ospedale garantira’ in piena sicurezza il ricovero per tutti i pazienti affetti da patologie urgenti e non differibili”.