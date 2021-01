Coronavirus, la strage silenziosa: altre cinque vittime. Quindici i positivi su 412 tamponi

E’ tragico l’ultimo bollettino dell’Asrem, con altre cinque vittime da Covid. Si tratta di un uomo di 77 anni di Campomarino, e di un 76enne di Castelmauro che era ricoverato in Terapia intensiva. Ci sono poi tre pazienti deceduti in Malattie infettive: un 80enne di Campobasso, una donna di 90 anni di Sant’Elia a Pianisi e una 92enne di Ripalimosani. Tre i ricoverati in Infettivi ed un trasferimento da quest’ultimo reparto a Terapia intensiva. Cala il numero dei nuovi positivi, 15, ma scende anche il numero dei tamponi processati, che sono 412, con un tasso di positività del 3,64%. Sette i nuovi casi registrati a Campobasso, 2 a Ferrazzano e Riccia, 1 a Bojano, Campomarino, Matrice e Termoli. Ma ci sono anche 54 guariti. Gli attualmente positivi sono 1029, gli asintomatici a domicilio 947. I ricoverati in ospedale sono 58 di cui 51 in Malattie infettive e 7 in Terapia intensiva. Sale a 259 il numero dei pazienti deceduti per Covid, mentre le persone che hanno sconfitto la malattia sono 6665.