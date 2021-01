50 second read

Crollato nel centro storico di Colli a Volturno (Isernia) il muro di un’abitazione a seguito delle infiltrazioni di acqua piovana provocate dal maltempo degli ultimi giorni. Nessuno nella casa al momento del crollo. Interdetta al transito pedonale con apposita ordinanza del comune la strada interessata dal crollo, via Monte Marrone . Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. Insieme a mattoni e calcinacci sono venuti giù anche cavi elettrici.