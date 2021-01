Natura incontaminata, panorami mozzafiato e tanta tanta neve per il primo appuntamento a Capracotta di questo week end con le gare regionali di sci di fondo.

Numerosi gli atleti partecipanti alla competizione, svolta comunque in maniera riservata per le limitazioni anti-covid.

Un segnale di speranza e di normalità in una giornata tipicamente invernale, nella prospettiva di rilancio economico e turistico.



Un fine settimana dunque trascorso sulla neve a Prato Gentile per gli appassionati della montagna, delle escursioni e dello sci di fondo. Ma arrivano buone notizie anche per gli amanti dello sci alpino: collaudato l’impianto di Monte Capraro, ora si attende solo il via ufficiale da parte del governo, con il via libera dell’apertura degli impianti.

La raccomandazione del primo cittadino Candido Paglione è tuttavia quella di rispettare le regole in maniera scrupolosa, sui distanziamenti sociali e sull’uso delle mascherine, e infine per la Provincia di Isernia l’appello di organizzare un piano neve adeguato per consentire a chi sceglierà Capracotta come meta turistica, di raggiungerla in sicurezza.