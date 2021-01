Campobasso – In Consiglio comunale la gestione delle entrate. Attenzione puntata sul piano Tari

La seduta del Consiglio Comunale di Campobasso, convocata per oggi 25 gennaio in modalità telematica, si è aperta con il pensiero rivolto al prossimo 27 gennaio, Giornata della Memoria, e con un ricordo sul tema affidato al consigliere del MoVimento 5 Stelle, Antonio Musto. L’ordine del giorno del Consiglio prevedeva poi una serie di proposte di Deliberazione, collegate al bilancio di previsione 2021/2023, che, dopo essere state presentate singolarmente, in modo specifico, dall’assessore al Bilancio del Comune di Campobasso, Giuseppina Panichella, sono state portate all’approvazione del Consiglio. Sono state così approvate dal Consiglio Comunale, le proposte di deliberazione riguardanti: modifiche ed integrazioni al regolamento generale per la gestione delle entrate; la proposta di approvazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa rifiuti Tari; il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; il regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; il piano economico finanziario Tari anno 2021 e l’approvazione tariffe TARI 2021.