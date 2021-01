Share on Twitter

Share on Facebook

A Campobasso è polemica sul servizio di trasporto per i bambini delle elementari. A sollevare il problema sono alcuni genitori di un gruppo di alunni che dalla Guerrizio sono stati spostati alla D’Ovidio e che si servono della navetta per recarsi a scuola. Inizialmente i pulmini erano due, “poi inspiegabilmente la seconda navetta è stata soppressa”, hanno raccontato i familiari dei bambini. Risultato: tutti i bambini su un unico pulmino da 40 posti, in barba alle norme anticovid. Molti genitori hanno così deciso di accompagnare a scuola i propri figli con l’auto, con pesanti disagi organizzativi e lavorativi.