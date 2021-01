Picco di contagi: chiuse tutte le scuole a Campomarino. Lezione sospese in due classi a Petacciato

Share on Twitter

Share on Facebook

Dopo l’impennata di casi registrati nella giornata di sabato a Campomarino, ben 14, il sindaco Pierdonato Silvestri ha emesso oggi un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura in via precauzionale di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a partire da domani, 25 gennaio fino al primo febbraio compreso. Con apposita ordinanza anche il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo, ha disposto la sospensione delle lezioni per le classi IV A e IV B della scuola primaria del paese da domani fino a martedì 2 febbraio, dopo aver avuto notizia di un caso di positività al Covid riconducibile al mondo della scuola. “L’Asrem si occuperà dello screening dei tamponi che saranno ritenuti necessari” ha fatto sapere Di Pardo.