Palata: da lunedì scuole chiuse per una settimana

Scuole chiuse da lunedì 25 gennaio anche a Palata per tutta la settimana. La decisione è stata presa dalla sindaca Maria Di Lena nella serata di domenica 24 gennaio in seguito ad alcuni casi riconducibili alla scuola dell’infanzia. Il provvedimento riguarda tutto l’istituto comprensivo Riccardi dove in questi giorni verrà riattivata la didattica a distanza. La sindaca raccomanda a tutte le persone coinvolte di rispettare l’isolamento domiciliare, in attesa dei tamponi.