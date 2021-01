In Molise si continua a morire di Covid, ancora due decessi al Cardarelli. Le vittime: due uomini

Non si arresta la tragica scia di decessi in Molise per Covid. Le ultime vittime, in ordine di tempo, sono due uomini, ricoverati in Terapia intensiva. Si tratta di un un uomo di Petacciato di 71 anni e di un 61enne di Colli al Volturno, che si trovava ricoverato in ospedale dal 31 dicembre. Era tornato da Milano, dove lavorava, per stare insieme alla famiglia. Il ricovero in ospedale poche ore dopo il suo arrivo a casa. Entrambi sono deceduti la scorsa notte.

Prima di loro era morta, ieri, una 76enne di Jelsi, ricoverata in Malattie infettive. Il bilancio delle vittime da Covid si aggrava ulteriormente: sono in totale 251 dall’inizio della pandemia.