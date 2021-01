Walk-in a Santa Croce, tamponi in piazza gratis

Screening di massa, gratis e su base volontaria per la popolazione di Santa Croce di Magliano. Diverse giornate dedicate, nelle ultime 2 settimane, a una ricognizione meticolosa e a un’azione preventiva importante contro il Covid 19. L’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Florio, si è ripetuta ieri e oggi, in piazza Crapsi, in modalità walk-in. Tanti i cittadini che si sono sottoposti ai tamponi e che si aggiungono ai circa 700 test eseguiti la settimana scorsa in modalità drive-in.

Importante il contributo dato in modo del tutto volontario per la realizzazione dell’iniziativa. Testarsi è determinante per verificare lo stato di salute e anche per stare più tranquilli.

Rilevante la disponibilità dei medici volontari e delle associazioni Gepa Molise ed Rgpt Carabinieri in congedo che hanno offerto il loro supporto alle operazioni di screening, a salvaguardia della salute pubblica.