Covid, un nuovo decesso. 102 i nuovi positivi, 67 i guariti

Nuovo decesso per Covid in Molise. Si tratta di una donna di 76 anni di Jelsi, ricoverata a Malattie Infettive. Secondo l’ultimo report dell’Asrem, in totale sono stati effettuati 987 tamponi e 102 sono i molisani trovati positivi al virus. Di questi i numeri più alti a Campobasso (23) e a Campomarino (14). 67 le persone guarite nelle ultime ore. Non si fermano i ricoveri al Cardarelli. Quattro i nuovi pazienti Covid a Malattie Infettive.