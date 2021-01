Carenza dell’organico al poliambulatorio di Trivento, il sindaco Corallo rinnovo la richiesta ai vertici dell’Asrem. Il primo cittadino, con una nota rivolta anche ai sindaci dei comuni del comprensorio, “ribadisce che al Poliambulatorio di Trivento persiste ormai da tempo una carenza di organico che determina disservizi e lamentele da parte degli utenti di Trivento unitamente a quelli dei Comuni viciniori molisani nonché di quelli abruzzesi per un bacino d’utenza di oltre 10000 abitanti. L’organico della struttura ha subito nell’ultimo periodo e, ancora ne subirà ulteriormente, carenze legate a diversi pensionamenti e trasferimenti riguardanti il personale medico specialistico,(cardiologo, chirurgo, servizio radiologico da ripristinare etc.) quello infermieristico e quello amministrativo pur disponendo di apparecchiature, locali e strumentazione idonei ad accogliere personale di varie categorie. Tale situazione viene evidenziata anche dagli Amministratori dei paesi limitrofi, in particolar modo il Presidente dell’Unione dei Comuni Medio-Sannio, Sindaco di Torcila del Sannio, il Sindaco di Salcito e il Sindaco di Roccavivara che si associano confidando in una risoluzione di tale situazione e contestualmente rinnovando le crescenti aspettative su tale struttura viste le lamentele da parte dei cittadini”. Dunque Pasquale Corallo chiede di potenziare l’organico del Poliambulatorio di Trivento dotandolo di tutte le figure previste nell’organigramma della struttura quali medici specialisti ambulatoriali, di almeno due infermieri professionali e di una figura di impiegato amministrativo per soddisfare le esigenze degli utenti del territorio.