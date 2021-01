Agnone, storia a lieto fine per i pazienti del “Caracciolo”: ascensore ripristinato

Dopo oltre un mese di disagi per gli utenti e per i pazienti, che dovevano raggiungere la Radiologia o il Laboratorio analisi dell’Ospedale Caracciolo di Agnone, finalmente arriva una buona notizia. L’unico ascensore a disposizione dell’utenza, che aveva creato con il suo malfunzionamento numerosi disservizi, è stato aggiustato. I pazienti, che per settimane erano stati costretti a salire a piedi, due, tre, quattro piani, finalmente vedranno il loro diritto alla salute ripristinato. Un guasto tecnico aveva infatti tenuto fermo l’ascensore, con le proteste del consigliere regionale Andrea Greco e le numerose rimostranze mediatiche di Nicola Di Filippo, il papà di un ragazzo disabile di Poggio Sannita che per ben due volte è stato costretto a prendere in braccio suo figlio Manuel , con difficoltà di deambulazione.

“Sono mesi che l’ascensore aveva problemi. E’ il personale a farsi carico continuamente di tante inefficienze – ha commentato Enrica Sciullo, assessore alle politiche sociali del Comune di Agnone.