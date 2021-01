Trasporti scolastici: gli studenti della II A del Pertini di Campobasso in stato di agitazione

La classe II A del Liceo Linguistico Sandro Pertini di Campobasso è in stato di agitazione da lunedì, da quando cioè è stato stabilito il rientro in classe in presenza per 5 giorni alla settimana su 6.

Gli studenti, molti dei quali provenienti da altri Comuni della provincia di Campobasso, hanno fatto sapere in un comunicato di essere preoccupati soprattutto per le condizioni di viaggio sugli autobus di linea che, a loro dire, metterebbero in pericolo la propria salute, quella dei propri familiari, dei compagni di scuola e dei docenti. I ragazzi del Pertini chiedono al Presidente della Regione Toma di ripristinare le lezioni in modalità DAD almeno fino alla fine di gennaio e, nell’impossibilità, chiedono al Dirigente scolastico quanto meno di prevedere le lezioni in presenza al 50% e non al 75%.