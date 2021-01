Tamponi alla popolazione di Larino, la richiesta del consigliere Rainone

A Larino il consigliere comunale di minoranza, Franco Rainone in rappresentanza del gruppo “Noi per Larino”, prendendo in considerazione le iniziative del Comune di Santa Croce di Magliano e della consigliera regionale Aida Romagnuolo per la comunità di Casacalenda, di permettere uno screening alla popolazione, chiede al sindaco e all’amministrazione di Larino di attivarsi per realizzare la stessa iniziativa, in modo tale da offrire ai larinesi la possibilità di effettuare il tampone su base volontaria, “anche in considerazione – dichiara Rainone – dei numerosi casi di positività che si sono verificati nella nostracomunita’.