Somministrazione vaccini rallenta anche in Molise. Lunedì attese dosi di Moderna

Anche il Molise ha rallentato nella somministrazione dei vaccini, dopo la brusca frenata che l’americana Pfizer ha effettuato nei giorni scorsi non rispettando i numeri annunciati nella consegna delle dosi.

Quelle arrivate in regione sono fino ad oggi 11.165, di queste più della metà, il 59% è stata inoculata a persone che vanno dai 20 agli oltre 90 anni. 4155 sono state le donne che hanno avuto la prima dose e 2434 gli uomini. Quelle più vaccinate hanno una fascia d’età tra i 50 e i 59 anni. Sono per lo più medici e infermieri, chi è in prima linea, cioè, a combattere contro il Covid.

Le mancate consegne di Pfizer, oltre al rallentamento, hanno anche consigliato di mantenere in magazzino le dosi per permettere il richiamo a chi ha avuto il primo vaccino. In Molise le prime vaccinazioni ci sono state, come in tutta Italia, il 27 dicembre. Quindi chi ha avuto la somministrazione allora dovrebbe già aver avuto la seconda, considerato che i termini consigliati per il trattamento non devono superare i 21 giorni tra la dose e il richiamo.

Intanto, per lunedì sono attese anche le dosi di Moderna, alcune centinaia. Mentre qualche polemica è stata sollevata per la precedenza di alcune categorie professionali sulle altre. E’ il caso dei medici dentisti che hanno protestato perché prima di loro i vaccini verranno effettuati ai veterinari.

Resta forte la richiesta dei sindacati di sottoporre a vaccino anche gli insegnanti e tutto il personale che lavora nelle scuole