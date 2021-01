Indice Rt del Molise schizza a 1,38 e torna ad essere il più alto d’Italia

Secondo la bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità l’indice di contagio in Molise schizza a 1,38 e torna ad essere il più alto d’Italia dopo essere sceso sette giorni fa a 0,7. Complessivamente invece l’indice Rt in Italia torna a calare dopo 5 settimane consecutive di aumento, ed è di nuovo sotto la soglia dell’1, a 0,97. “Nel periodo 30 dicembre 2020 – 12 gennaio 2020 – si legge nel report – l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici e’ stato pari a 0,97 (range 0,85- 1,11), in diminuzione dopo cinque settimane di crescita; e sotto uno, anche se con un limite superiore dell’intervallo di credibilita’ sopra uno”. A livello regionale, come detto, l’indice Rt piu’ alto – sempre secondo la bozza del report settimanale – e’ quello del Molise (1,38), davanti a Sicilia (1,27), Valle d’Aosta (1,12), Basilicata (1,12), Puglia (1,08), Umbria (1,05), Abruzzo (1.05), Piemonte (1.04), Provincia autonoma di Bolzano (1.03), Calabria (1.02), Liguria (0,99), Marche (0,98), Toscana (0,98), Emilia Romagna (0,97), Sardegna (0,95), Lazio (0,94), Provincia autonoma di Trento (0,9), Friuli Venezia Giulia (0,88), Lombardia (0,82), Veneto (0,81) e Campania (0,76). Quanto alla classificazione complessiva di rischio, e’ “alta (con molteplici allerte di resilienza)” per la Sicilia; “alta” per Umbria, Provincia autonoma di Bolzano e Sardegna; “moderata ad alto rischio di progressione a rischio alto” per Molise, Valle d’Aosta, Marche, Lazio e Provincia autonoma di Trento; “moderata” per Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto; “bassa” per Basilicata, Abruzzo, Calabria, Liguria, Toscana e Campania.