Covid, screening di massa a Santa Croce di Magliano

Si è svolto a Santa Croce di Magliano nelle giornate di sabato e domenica, 16 e 17 gennaio, uno screening di massa Covid-19 gratuito rivolto a tutta la cittadinanza in modalità drive-in.

Un’iniziativa, dal forte impatto sociale, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alberto Florio.

Mercoledì, 20 gennaio, l’iniziativa è stata ripetuta in Piazza Crapsi, questa volta in modalità walk-in, per permettere ai cittadini non provvisti di auto di sottoporsi al test.

Lo screening si svolgerà anche nelle giornate di sabato e domenica, 23 e 24 gennaio, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

Esprime soddisfazione l’Amministrazione Comunale per i tanti cittadini che si sono sottoposti al test (500 i tamponi eseguiti e processati nel fine settimana, 176 quelli di mercoledì) esprimendo un doveroso e speciale ringraziamento ai medici volontari e alle associazioni G.E.P.A. Molise ed RGPT Carabinieri in congedo che hanno offerto il loro supporto per lo svolgimento di una lodevole iniziativa a salvaguardia della salute pubblica.