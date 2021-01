Covid, ancora quattro vittime, mentre i nuovi positivi sono 41 su 695 tamponi

In Molise si registrano quattro nuove vittime da Covid. Si tratta di un 80enne di Campobasso, di un uomo di 86 anni di Macchiavalfortore , di un 71enne di Montecilfone, ricoverati tutti in Malattie infettive, oltre ad una 93enne di Campobasso ospite di una rsa di Sant’Elia a Pianisi. 3 i nuovi ricoveri in Malattie infettive e due i dimessi dallo stesso reparto. I nuovi positivi sui 695 tamponi processati sono 41, per un tasso di positività del 5,9%. E’ Campomarino il comune con il maggior numero di nuovi casi: 9, seguito da Campobasso con 6. Numeri inferiori si registrano negli altri centri interessati dal Covid. Ma la buona notizia è che ci sono anche 44 guariti. Gli attualmente positivi sono 1059, mentre scendono i ricoveri al Cardarelli: 58 , di cui 50 in Malattie infettive ed 8 in Terapia intensiva. I pazienti deceduti sono in totale 248, mentre il numero dei guariti sale a 6490.