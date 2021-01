Sessano del Molise: attivato il nuovo servizio Whatsapp per comunicare con i cittadini

Un servizio di messaggistica tramite la nota applicazione “Whatsapp” per comunicare ai Sessanesi informazioni di interesse collettivo, di pubblica utilità o d’emergenza. Il servizio è completamente GRATUITO ed è usufruibile indipendentemente dal gestore telefonico scelto.

Come si attiva il servizio di messaggistica dal Comune:

– Inviare via WhatsApp un messaggio allo stesso numero, con scritto “Nome Cognome – Sessano On“ (esempio: Mario Rossi – Sessano On).

Non è possibile interagire o rispondere ai messaggi ricevuti. Il servizio è GRATUITO ed è soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini.

I messaggi sono inviati in modalità broadcast, una lista WhatsApp in cui nessun utente può vedere i contatti registrati.

Ciascun utente potrà cancellarsi dal servizio in qualsiasi momento mediante invio del messaggio “Nome Cognome – Sessano Off”.

In caso di cambio smartphone, reinstallazione di WhatsApp, cambio numero di cellulare oppure operatore telefonico si prega di inviare al numero 3760022146 un messaggio contenente la seguente dicitura: “Nome Cognome – Sessano aggiorna”. Il numero di cellulare 3760022146 è valido solo per il servizio descritto. Non risponde quindi a messaggi, telefonate e/o altro. Possono iscriversi al servizio tutti coloro che abbiano compiuto i sedici anni.