Resto al sud: al via gli incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali

“Resto al Sud” è l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017 introdotto dal D.L. 91/2017.

La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha apportato una importante modifica della disciplina della misura agevolativa, elevando da 45 a 55 anni l’età massima dei soggetti beneficiari.

Tale misura, operativa anche in Molise, copre il 100% delle spese di start up o sviluppo d’impresa, con un finanziamento massimo che può arrivare fino a 200.000 euro di cui il 50% a fondo perduto e l’altro 50% con finanziamento a tasso zero.

Sin dal 2017 la Camera di Commercio del Molise, attraverso la sua azienda speciale SERM, è ente accreditato per i servizi, del tutto gratuiti, di consulenza e assistenza di primo livello.

“La modifica normativa – afferma il Presidente della Camera di Commercio del Molise Paolo Spina – è molto importante perché prende atto delle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid e permette di sostenere le categorie più in sofferenza del mercato del lavoro. Penso, ad esempio, ai cinquantenni che hanno perso il posto di lavoro. Allo stesso modo fornisce un valido aiuto nell’ottica della promozione efficace dell’imprenditoria femminile: possono così nascere imprese avviate da donne che rivendicano o riconquistano le propria dimensione lavorativa. Un’iniziativa che, allargando la platea dei possibili beneficiari, può fare anche molto bene allo scambio inter-generazionale, dando la possibilità di creare ambienti lavorativi che possano fondare la propria forza sull’esperienza e sull’entusiasmo di generazioni lavorative differenti, nella consapevolezza che l’unione delle differenti caratteristiche può essere strategicamente vincente”.

Le domande per accedere all’incentivo possono essere presentate esclusivamente online e saranno valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Per richiedere ulteriori informazioni o assistenza di primo livello è possibile prendere un appuntamento con lo “Sportello creazione d’impresa e start up” prenotandosi sul sito www.molise.camcom.gov.it sezione “prenota il tuo appuntamento”. I servizi erogati sono tutti gratuiti.