Montaquila: finisce l’incubo alla Rsa Samnium, struttura libera dal virus

Il Sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, ha revocato con propria ordinanza , la numero 1 del 20 gennaio 2021, il suo precedente provvedimento con il quale veniva ordinato l’isolamento temporaneo e obbligatorio presso la casa di riposo RSA Samnium per pazienti e personale. Il virus, che ormai da tempo , ha abbandonato la struttura, attualmente non rappresenta più un problema e l’ordinanza sindacale e’ stata revocata in data odierna. Cessa, quindi, in maniera definitiva l’isolamento al suo interno.

Ora, come sempre, continueranno ad essere rispettati i protocolli rigidi presso la casa di riposo di Montaquila, per fare in modo che in futuro non si verifichino casi Covid o focolai interni. Una battaglia vinta con grande impegno, spirito, dedizione al lavoro e rispetto delle regole anti-contagio.