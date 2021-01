La proposta del Movimento “Lanterne e Grembiulini”: “Didattica in presenza al 50% per Licei e istituti superiori e non al 75%”

Riguardo il ritorno a scuola in presenza, il Movimento “Lanterne e Grembiulini” si rivolge, con una proposta, al Governatore Toma, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Anna Paola Sabatini, ai Dirigenti scolastici del Molise, ai sindaci e alle Prefetture di Campobasso e Isernia. “In relazione alla confusione e alle strumentalizzazioni che ruotano intorno alla riapertura della scuola – spiega il Movimento – si chiede agli interlocutori istituzionali, per quanto di rispettiva competenza, di considerare la nostra proposta che può fare da sintesi e concorrere a assicurare un clima collaborativo, che – sottolinea – ne siamo sicuri, è nelle intenzioni di tutti gli attori coinvolti”. La proposta del Movimento “Lanterne e Grembiulini” è, dunque, di fissare la percentuale degli studenti in presenza al 50% per i Licei e gli istituti superiori, anziché al 75%. “Si confida, pertanto – conclude – che venga accolta, al fine di garantire omogeneità in un contesto di emergenza”.