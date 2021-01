Continua la protesta degli studenti, sopralluogo al terminal di Termoli: “Vogliamo garanzie di sicurezza”

Le porte della scuola si sono riaperte già da qualche giorno ma molti studenti hanno deciso di non rientrarci. Vogliono raggiungerla in sicurezza. Non si sentono tranquilli e gli assembramenti soprattutto al terminal bus di Termoli li preoccupano. Molti ragazzi in questi giorni hanno scioperato, sono rimasti a casa. Questa mattina i rappresentanti d’istituto delle scuole del basso Molise si sono ritrovati nella stazione dei pullman di via Martiri della Resistenza, proprio per documentare il rientro in massa degli studenti in quella che è la prima giornata di adesione ridotta alla protesta.

Si sono rivolti alla Regione, hanno scritto al governatore Toma. Hanno chiesto un incontro. Vogliono garanzie sui trasporti e aspettano risposte. Altrimenti la didattica a distanza resta per loro la soluzione migliore.

I dirigenti scolastici hanno rispettato le disposizioni: la didattica in presenza in questa fase di rientro a scuola interessa una percentuale di allievi che va dal 50 al 75 per cento. La restante parte è impegnata a distanza.

I rappresentanti degli studenti non si sentono tutelati, chiedono corse aggiuntive per il trasporto ma anche l’aumento delle ore di Dad.