Venafro, pubblicato il bando per la realizzazione del nuovo edificio scolastico

E’ stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla realizzazione del nuovo edificio scolastico in via Maiella, con scadenza fissata al prossimo 5 febbraio. La procedura appena avviata consentirà di individuare i professionisti che dovranno provvedere a progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, relazione geologica, misura e contabilità, per i successivi lavori di costruzione della nuova scuola.

Finalmente prende corpo il lavoro a cui, insieme agli amici dell’Amministrazione, mi sono dedicato alacremente fin dal primo giorno della mia elezione: dare alla nostra città un nuovo edificio scolastico che consenta di riportare l’Istituto Comprensivo “L. Pilla” nella sua originaria e tradizionale collocazione.

Il traguardo, che ora si inizia a intravvedere concretamente, è stato possibile grazie all’ottenimento, da parte dell’attuale Amministrazione, del finanziamento di € 3.850.000 circa da parte del Ministero dell’Istruzione. Un finanziamento non piovuto dal cielo, ma che l’Amministrazione che ho l’onore di guidare ha potuto conseguire soltanto grazie a un lavoro paziente e incessante presso tutti i livelli, da quello regionale a quello ministeriale.

“La prospettiva è finalmente quella di demolire l’edificio attuale, chiuso a seguito del sisma di L’Aquila del 2009, e costruire al suo posto una scuola nuova e sicura, destinata a ospitare gli alunni di primaria e medie dell’Istituto “Pilla”. Si tratta di una tappa fondamentale nella programmazione in materia di edilizia scolastica, che l’Amministrazione si è data, e che prevede anche la realizzazione di un nuovo plesso scolastico in via Machiavelli al posto dell’attuale Camelot. L’obiettivo per i prossimi anni è di dare una rinnovata sistemazione definitiva a tutte le scuole cittadine, mettendo al centro la sicurezza, il comfort e l’innovazione degli ambienti scolastici” – commenta il Sindaco Alfredo Ricci