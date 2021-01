Regione Molise aperto il bando per i contributi a società sportive dilettantistiche. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 10.00 dell’8 febbraio 2021.

La Regione Molise nell’ambito delle misure per il contrasto e la mitigazione degli effetti dell’emergenza COVID_19 ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi alle società sportive dilettantistiche. Una misura per sostenere la ripartenza delle attività sportive sul territorio regionale con particolare riferimento alla ripresa della pratica sportiva e delle iniziative sportive rivolte anche a persone diversamente abili nonché alla riapertura degli impianti sportivi (pubblici e/o privati) e degli spazi dedicati all’attività sportiva e motorio ricreativa. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 10.00 dell’8 febbraio 2021.

Nel link seguente le informazioni per visionare il bando: http://pattosviluppo.regione.molise.it/node/64