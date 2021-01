Geoportale ‘fermo’, De Chirico: la Regione riattivi subito l’importante servizio

Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Fabio De Chirico, ha chiesto l’intervento della Regione affinché risolva un problema, che riguarda la mancanza di un portale geografico regionale, uno strumento di lavoro indispensabile per i tecnici, per gli Enti territoriali e per i professionisti che si occupano di tutela e sviluppo del territorio. Il Geoportale, infatti, consente di raccogliere dati e informazioni utili ai vari tipi di pianificazione regionale, compresa quella ambientale, ma in Molise non è attivo.

“Per venire incontro alle necessità degli operatori del settore, mi sono attivato in prima persona presso la Regione Molise chiedendo la riattivazione del portale, a favore sia dei soggetti interni che dei soggetti esterni abilitati all’uso del servizio – ha spiegato – Ho anche depositato una interpellanza in Consiglio regionale con cui ho chiesto le ragioni per cui non risulta più operativa, da anni, una infrastruttura online costata alle casse pubbliche ben 505.000 euro. L’infrastruttura denominata ‘Progetto Geoportale’ fu istituita nel 2011 in attuazione di una Direttiva europea, ma l’accesso al portale cartografico è stato possibile per pochissimo tempo – ha sottolineato – Così, per ottenere le informazioni necessarie alle proprie attività, enti territoriali e professionisti sono stati costretti ogni giorno a seguire l’iter burocratico di accesso ai vari uffici preposti. Il blackout dura da anni. I link risultano inaccessibili perché, come hanno spiegato dalla struttura regionale, “sono cambiate le normative di riferimento, non c’è specifico personale che se ne possa occupare, le licenze d’uso sono scadute e le infrastrutture hardware (server, reti di collegamento, ecc.) e software di gestione sono diventate obsolete. Questo il quadro desolante che ci è stato riportato. Ma davanti alle giustificazioni della Regione non possiamo rimanere inerti, soprattutto per rispetto degli operatori del settore, costretti a vedere le proprie attività penalizzate rispetto a quelle di altre regioni italiane, perché prive di un importante strumento di accesso a dati fondamentali.

Dopo la mia interpellanza, l’assessore Pallante ha annunciato l’intenzione della Regione di trasferire a Molise Dati 100.000 euro per ripristinare il servizio. Quindi all’interno del prossimo bilancio regionale dovrà essere previsto l’opportuno stanziamento. Solo così, finalmente, anche il Molise si metterà al pari delle altre regioni Italiane, dotandosi di un portale efficiente e funzionante. Adesso servono i fatti, per questo in fase di Bilancio tornerò a sollecitare la Giunta regionale affinché mantenga gli impegni”, ha concluso De Chirico.