Covid, anche l’Ufficio scolastico regionale nell’Unità di crisi per il Covid. Toma ha firmato il decreto

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, con proprio decreto ha allargato la composizione dell’Unita’ di crisi regionale all’Ufficio scolastico regionale. Il provvedimento per favorire la collaborazione e il coordinamento con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale per individuare le azioni di monitoraggio, prevenzione e contenimento del virus nell’ambiente scolastico, anche in considerazione della rilevante incidenza che la popolazione scolastica ha sul trasporto pubblico locale.