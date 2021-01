Covid: 3 decessi, 35 nuovi positivi e 121 guariti. Processati 515 tamponi

Sono 3 le persone con Covid decedute nelle ultime ore: un uomo di 77 anni di Civitacampomarano che era in Terapia Intensiva, un 71enne di Sant’Agapito e una donna di 87 anni di Colletorto che invece erano ricoverati in Malattie Infettive. Salgono a 243 le vittime dall’inizio della pandemia. Sono 35 i nuovi positivi su 515 tamponi processati e 121 i guariti. 4 invece i ricoveri in Malattie Infettive e 3 i dimessi. I pazienti con Coronavirus in cura al Cardarelli sono 64 di cui 8 in Rianimazione, 56 in Malattie Infettive. E’ quanto riportato nell’ultimo bollettino diramato dall’Asrem.

I 35 nuovi positivi in 14 comuni. Il numero più alto riguarda Termoli, con 10 casi, seguono Frosolone con 7, Campobasso e Castelmauro con 3, Campomarino e Civitacampomarano con 2, poi il resto dei comuni con un caso.

Per quanto riguarda i 121 guariti, 18 sono di Campobasso, 15 di Sant’Elia a Pianisi, 12 di Civitacampomarano e 11 di Isernia.

Gli attualente positivi in Molise sono 1053 mentre le persone che hanno sconfitto la malattia sono nel complesso 6396.

I tamponi antigenici riportati nel bollettino sono 187 di cui 5 positivi.

In Molise il tasso di positività è al 6,79%.