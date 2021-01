Controlli anti-droga della Polizia di Campobasso: denunciato un 40enne

Nel pomeriggio di ieri, in concomitanza con i programmati controlli volti alla prevenzione della diffusione della pandemia da Covid – 19, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Campobasso unitamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” hanno effettuato servizi volti a prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio e quelli inerenti agli stupefacenti.

Nel corso dei suddetti controlli sono state identificate circa 100 persone ed 80 veicoli.

E’ stata eseguita dagli stessi, una perquisizione personale e domiciliare in un abitazione sita in un paese limitrofo al capoluogo, a carico di un giovane con precedenti specifici per uso di stupefacenti.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti gr. 0,28 di sostanza stupefacente del tipo eroina.

All’uomo è stata contestata la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 con segnalazione alla Prefettura di Campobasso e lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Gli agenti hanno poi proceduto ad effettuare un’altra perquisizione personale a carico di un uomo di circa 40 anni originario di un paese in provincia di Campobasso, con precedenti specifici per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, già arrestato e poi sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Campobasso nel 2019.

L’uomo è stato trovato in possesso di circa 3,5 grammi di eroina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il suddetto materiale è stato quindi sottoposto a sequestro e l’uomo denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.