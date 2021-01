Campobasso – Mondo della scuola in lutto, muore insegnate della Petrone

Mondo della scuola in lutto per l’improvvisa scomparsa della professoressa Teresa D’Elisa, insegnante delle elementari alla Petrone di Campobasso. La donna, ieri sera mentre era in collegamento streaming con dei colleghi per il collegio dei docenti, si è accasciata e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla eseguiti dai soccorritori del 118. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10,30 a Santa Maria della Croce, poi alle 14 la salma sarà portata a Trivento, suo paese d’origine, per una benedizione nella chiesa di Sant’Antonio di Padova. Messaggi di cordoglio anche da parte degli alunni e di Legambiente, di cui il marito Giorgio Arcolesse è vicepresidente. Anche noi di Telemolise e del Giornale del Molise ci stringiamo attorno ai famigliari e al collega Enzo Luongo, cugino di Teresa.