Calcio, Serie D, in anticipo Campobasso e Agnonese

Campobasso – Giulianova si giocherà ufficialmente sabato prossimo a Selvapiana. Anticipo disposto in virtù del recupero divenuto ufficiale nelle ultime ore di Cynthialbalonga – Campobasso. Una trasferta non giocata, come deciso da calendario, lo scorso primo novembre, poi rinviata per ben tre volte consecutive. La quarta mercoledi prossimo a Genzano dovrebbe essere la volta giusta. Il Campobasso, staff tecnico e giocatori, non vede l’ora di tornare in campo per dimostrare e confermare il proprio valore, ma soprattutto, per provare a riappropriarsi il prima possibile del primato. Cudini riavrà a disposizione Vitali, rientrante dalla squalifica.

Sabato sarà presente alla gara contro il Giulianova anche la nuova parte statunitense: saranno presenti il nuovo socio Matt Rizzetta unitamente al mediatore Nicola Cirrincione. Sarà una maniera anche per la stampa e per l’ambiente in generale per conoscere i nuovi soci. Mentre Rizzetta annuncia di aver opzionato fino al 49% della società rossoblu, la nuova parte statunitense, per il tramite di Italian Football tv, annuncia la realizzazione di un documentario destinato a raccontare la storia del Campobasso Calcio. Un’idea finalizzata a mostrare a tutti i tifosi rossoblu cosa si muove fuori dal terreno di gioco. A primavera, dunque, sarà lanciata la serie documentario dal titolo “Underdogs” che farà vivere il dietro le quinte della squadra rossoblu.

Alle porte c’è un Giulianova abbastanza derelitto e che proprio ieri sera ha fatto registrare l’esonero del tecnico Federico Del Grosso che era nell’aria da qualche settimana. In panchina a Selvapiana ci sarà il barese Leonardo Bitetto. A quest’ultimo la società giuliese chiederà una salvezza che appare complicata, ma non impossibile. Mercoledi 27 gennaio la Lega ha deciso una serie corposa di gare da recuperare: in tutta la quarta serie se ne giocheranno trenta, poco meno del 30% dei recuperi complessivi da disputare.

Nel girone F, oltre alla gara dei rossoblu a Genzano, anche Olimpia Agnonese – recanatese, San Nicolò Notaresco – Vastese, Montegiorgio – Giulianova e Vastogirardi – Castelfidardo. In pratica, sarà un turno in cui giocheranno tutte le molisane del raggruppamento. Sarà una giornata che gioverà alla lunga lista di gare da giocare sperando che un’applicazione piu rigorosa del protocollo riscritto da un mese possa garantire una maggiore continuità al torneo.

Anche l’Agnone freme per tornare a fare punti. Cancellato subito lo stop di Rieti in parte spiegabile anche con la lunga astinenza da gare ufficiali, la squadra è concentrata sull’Albalonga. Anche in questo caso la società granata ha chiesto di giocare al sabato proprio in vista dell’infrasettimanale di mercoledi contro la Recanatese. L’Olimpia, proprio insieme ai marchigiani, necessita di giocare il piu possibile per assottigliare un monte recuperi giunto a quota cinque. Facile immaginare come proprio l’Agnone e la Recanatese nel mese di febbraio possano andare incontro a gare fissate mercoledi e domenica in maniera costante.

Il Vastogirardi ha ripreso ad allenarsi in quel di Fornelli. Per ora la trasferta di Vasto rimane fissata per domenica ventiquattro. Anche se i ragazzi di Prosperi pure rientrano fra quelle che dovranno recuperare mercoledi 27. Lo faranno contro il Castelfidardo, una squadra che appare abbastanza in palla. Prosperi sta studiando la Vastese insieme ai suoi collaboratori. Una squadra presa da qualche settimana da Fulvio D’Adderio e che sta evidenziando non pochi problemi di organico. Sarà una partita che varrà tanto per gli aragonesi, ma il Vastogirardi andrà nella vicina Vasto senza dubbio per tentare di vincere, com’è nel dna degli alto molisani.