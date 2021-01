Riaperto al pubblico l’Ufficio postale di via Torretta a Trivento. Corallo: una battaglia vinta

Riaperto al pubblico l’Ufficio postale di Trivento centro in via Torretta. In questo periodo, solo un ufficio postale è rimasto attivo nel comune trignino, quello di Via Marconi. A darne informazione è il sindaco Pasquale Corallo, “con particolare soddisfazione comunico la riapertura dell’ufficio postale di via Torretta – afferma il primo cittadino – è stata una vera e propria battaglia e dopo un non breve iter siamo arrivati al risultato atteso da tutti. Per questo – continua Corallo – mi sento di ringraziare il direttore di Poste di Trivento, i vertici di Poste a livello regionale e nazionale, considerato che abbiamo interessato anche gli uffici preposti della Capitale. Un obiettivo raggiunto e particolarmente utile considerato il periodo di pandemia, ora gli utenti potranno dividersi e non concentrarsi tutti presso gli sportelli di via Marconi”. L’ufficio di via Torretta resterà aperto al pubblico due giorni a settimana, il martedì e il sabato.