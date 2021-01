Isernia, nascondeva la droga nel garage: spacciatore arrestato dalla polizia

Share on Twitter

Isernia e Venafro nel mirino dell’Ufficio Investigativo nell’ottica della repressione dello spaccio di stupefacenti che spesso coinvolge giovanissimi purtroppo non solo come assuntori.

Nascondeva l’eroina nel garage pensando che fosse un posto sicuro. In realtà lo spacciatore isernino non aveva fatto i conti con la squadra mobile che, dopo aver trovato la droga, lo ha arrestato e confinato ai domiciliari.

Gli agenti della squadra mobile, a seguito della perquisizione, hanno rinvenuto 15 grammi di eroina, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e per il confezionamento in dosi dello stupefacente, destinato alla piazza isernina e che avrebbe fruttato un ingente somma di denaro.