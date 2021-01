Covid, oggi 2 morti e 54 nuovi positivi. Cala il numero dei ricoverati al Cardarelli

Cala il numero dei decessi e migliora la situazione in ospedale con i ricoveri in calo. L’ultimo bollettino Asrem sulla diffusione del covid in Molise fotografa un leggero miglioramento rispetto ai dati delle 24 ore precedenti. Partiamo dai decessi che sono due, entrambi pazienti anziani che erano ricoverati in malattie infettive: un 93enne di Sant’Elia a Pianisi e una 87enne di Riccia. I nuovi positivi invece sono 54 su 851 tamponi processati. Tra i comuni coinvolti spiccano i 9 casi di Campobasso, i 5 di Castelmauro e i 4 casi registrati a Bojano, Frosolone e Ripalimosani. Ci sono inoltre 9 guariti. Diminuisce seppure di poco la pressione sul Cardarelli dopo che nei giorni scorsi era stato raggiunto il record dei ricoveri con 71 pazienti covid nei reparti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 ricoveri e 9 dimissioni e dunque ora i ricoverati sono 66, di questi 57 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.